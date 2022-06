RTP1 assinala os 100 anos do Parque Mayer

A RTP1 assinala esta noite os 100 anos do Parque Mayer com o espetáculo televisivo “Uma Noite no Parque Mayer”, um símbolo de Lisboa.

Filipe La Féria apresenta o espetáculo televisivo “Uma Noite no Parque Mayer”, uma homenagem a um dos lugares míticos da Revista à Portuguesa, um símbolo de Lisboa, dos grandes atores e da época de Ouro do Teatro de Revista.

“Uma Noite no Parque Mayer” é um espetáculo que oferece uma visão contemporânea da Revista e traz uma das mais populares formas da Cultura Portuguesa.

Marina Mota, José Raposo, Joaquim Monchique, Rita Ribeiro, Alexandra, Carlos Quintas, Anabela, Luís Aleluia, Dora, FF, Alice Pires e Nuno Guerreiro são os artistas convidados deste espetáculo que conta como elenco residente Bruna Andrade, Élia Gonzalez, Filipa Azevedo, Filipa Cardoso, Filipe de Albuquerque, Inês Branco, Jonas Cardoso, Paula Sá, Paula Ribas, Paulo Miguel Ferreira e Samuel de Albuquerque.

Para ver na noite desta quinta-feira a partir das 21.30 H na RTP1 e RTP Play.