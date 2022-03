Rúben Rua declara-se a Cristina Ferreira e a apresentadora chora

Cristina Ferreira completou 44 anos nesta quinta-feira e Rúben Rua escreveu um longo texto de parabéns. A apresentadora da TVI emocionou-se.

“Prometo ficar contigo até ao fim”. A última frase do longo texto de Rúben Rua, publicado esta quinta-feira nas redes sociais a propósito do 44.º aniversário da apresentadora da TVI, é das mais marcantes do longo discurso do modelo e manequim.

“Nunca é demais escrever quando já se disse tudo. Porque a escrita, tal como os números que contam a nossa vida, nunca se irá apagar no tempo. Esta grandeza física que teimosamente fazes questão em celebrar, não fosse o aniversário o teu dia mais feliz”, começou por escrever o manequim portuense nas redes sociais.

“Há quem defenda que os quarentas são a idade em que nos tornamos naquilo que somos, pensamento pelo qual até nutro uma certa simpatia. A natureza diz-nos que estamos a meio da viagem e que o infinito é uma não possibilidade”.

“Só que tu em nada tens de te tornar, pois já tudo és. A verdade com que vives vai pautando cada um dos teus corajosos passos, como um maestro que dirige uma orquestra. Uma sinfonia sem medo de perder, pois tudo o que importa está dentro de ti. Sempre esteve e aí estará até não mais os teus aniversários festejarmos juntos.

E como é na vida que celebramos, hoje eu agradeço. Um obrigado a ti por estares nos meus anos, no meu tempo”, rematou Rúben Rua, que emocionou aquela que continua a ser dada com uma das suas namoradas.

“Pronto, agora estou a chorar”, admitiu Cristina Ferreira.