Rúben Vieira já terá deixado a casa onde vivia com Rita Ferro Rodrigues

A informação foi avançada por Hugo Mendes, durante o programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, numa altura em que Rita Ferro Rodrigues está de férias sem o marido.

Hugo Mendes, editor do “Passadeira Vermelha”, formato da SIC Caras, revelou, durante a emissão desta quarta-feira, 3 de abril, novas informações sobre a alegada crise no casamento de Rúben Vieira e Rita Ferro Rodrigues.

“O Rúben saiu de casa, já terá sido há algum tempo. A mim, por acaso, tinham-me dito que teria sido em fevereiro e que depois de uma conversa chegaram a essa conclusão, que era melhor estarem separados. Portanto, foi a meio de fevereiro”, contou.

Recorde-se que as especulações aumentam numa altura em que Rita Ferro Rodrigues está na Tailândia, depois de uma breve passagem pelo Dubai, Emirados Árabes Unidos, com os filhos: Leonor, de 21 anos, fruto do relacionamento terminado com Daniel Cruzeiro, Miguel, de 20, filho de Rúben Vieira de uma relação passada, e Eduardo, de 12, filho do casal.