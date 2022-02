Rússia fica de fora do Festival Eurovisão da Canção

A União Europeia de Radiodifusão (EBU), que organiza o Festival Eurovisão da Canção, anunciou que a Rússia vai ficar de fora da edição deste ano do certame.

Após vários pedidos de suspensão dos país em competição, a entidade organizadora do festival internacional de música decidiu suspender os representantes daquele país face à invasão russa na Ucrânia.

“Nenhum artista russo participará na edição deste ano do Festival da Eurovisão”, pode ler-se no comunicado divulgado pela organização no site oficial.

A decisão foi tomada depois da União Europeia de Radiodifusão ter consultado o comité executivo, tendo como base as regras e os valores do evento e da EBU.