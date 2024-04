Saiba quem foram as concorrentes expulsas do “Big Brother”

Este fim de semana, o “Big Brother” contou com duas galas e, consequentemente, com duas expulsões. Saiba quem abandonou a “casa mais vigiada do país”.

Tal como já aconteceu antes, este fim de semana contou com expulsão em dose dupla no “Big Brother”. Na gala de sábado, 21 de abril, a concorrente expulsa foi Bárbara Gomes. Natural de Cascais, a jovem afirmou estar “tranquila”, uma vez que deu o seu melhor.

Já no domingo, 22 de abril, Catarina Sampaio perdeu o duelo com Fábio Caçador e, com 40 por cento dos votos, acabou por abandonar o programa.

Durante a última gala, foram conhecidos três dos nomeados da semana: Alexandre Ferreira, Daniela Ventura e Rita Oliveira. Os participantes ganharam nomeações diretas, como consequência de algumas dinâmicas.