Saiba quem são os nomeados da semana do “Big Brother”

São sete os concorrentes em risco de abandonar a casa do “Big Brother” já no próximo fim de semana, que contará com duas galas.

O próximo fim de semana vai contar com duas galas do “Big Brother”, sendo a primeira já no sábado, 20 de abril.

Depois de David Maurício, Fábio Caçador e Carolina Nunes terem ficado automaticamente nomeados na última gala, João teve, como líder, de tomar algumas decisões no “Big Brother – Especial” desta segunda-feira, 15 de abril.

O concorrente deixou André Silva nomeado e, depois de perder a prova de salvação, Catarina Sampaio juntou-se ao leque de participantes que correm risco de abandonar a “casa mais vigiada do país”.