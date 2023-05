São estes os primeiros concorrentes de “Hell’s Kitchen Famosos” (e Lourenço vai para a cozinha)

A N-TV descobriu os primeiros concorrentes de “Hell’s Kitchen” Famosos, da SIC. Lourenço Ortigão é um dos nomes sonantes.

Depois do sucesso das primeiras temporadas, com participantes anónimos, a SIC regressa com “Hell’s Kitchen” e o “chef” Ljubomir Stanisic na cozinha, desta vez com concorrentes famosos.

Segundo a N-TV apurou, entre os primeiros nomes estão Pedro Fernandes, Lourenço Ortigão, Diogo Amaral, Ana Marta Ferreira, Pedro Granger, Io Apolloni e Cláudia Semedo.

Em relação a Lourenço Ortigão importa destacar a curiosidade de o ator ser gerente, com um dos irmãos, num restaurante no Monte Estoril. O ator da SIC costuma, também, fazer publicidade a produtos – está um, atualmente, no “ar” – e resta saber se esta “experiência” na culinária o vai ajudar frente ao “chef” Ljubomir Stanisic, conhecido por ser duro com os concorrentes que participam em “Hell’s Kitchen”.

A “TV 7 Dias” já tinha garantido que Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, é uma das caras conhecidas que vai para dentro da cozinha.

As gravações de “Hell’s Kitchen Famosos” começaram no passado sábado.