Separação de Shakira e Piqué chega à Universidade como objeto de estudo

A separação de Shakira e Gerard Piqué gerou muita controvérsia nos meios de comunicação, porém, algo inusitado aconteceu: chegou à Universidade.

De acordo com a revista espanhola “Hola”, esta rutura, bem como o estrondoso sucesso que a cantora alcançou com o tema gravado com Bizarrap, “Music Sessions #53”, com várias referências à separação do ex-jogador, será agora alvo de estudo numa Universidade.

Em causa está a Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que terá organizado uma jornada de estudos para observar o caso do ponto de vista… do Direito… direito de Imagem, Honra e Direito e Direito Internacional são algumas das perspetivas a serem analisadas.

“Implicações jurídicas do caso de Shakira e Piqué a propósito da session 53 BZRP” é o nome do evento que terá lugar esta quinta-feira, 13 de abril, na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Cuenca.

Recorde-se que, no final da semana passada, a artista colombiana recorreu ao perfil de Instagram para fazer um apelo aos meios de comunicação social: “Caros amigos, jornalistas e média”, começou por escrever. “Neste momento de mudanças na minha vida como figura pública, é compreensível que haja uma permanente curiosidade da imprensa em torno de mim e da minha família. No entanto, os meus filhos, Milan e Sasha [frutos do relacionamento com o ex-marido, Gerard Piqué] viveram um ano muito difícil, sofrendo um cerco incessante e uma perseguição sem tréguas por parte dos ‘paparazzi’ e vários meios de comunicação em Barcelona”, explicou.

Shakira terá viajado para Miami, nos Estados Unidos, onde terá encontrado um novo amor, depois de, há meses, ter descoberto a alegada traição de Gerard Piqué com Clara Chía, o que originou um confronto público e, até, discussões com a agora ex-sogra, com bruxas de cartão na janela da casa de Barcelona.