Imprensa espanhola conta que Shakira foi agredida pela mãe de Piqué

A imprensa espanhola está a noticiar que a cantora Shakira terá sido agredida pela mãe do ex-futebolista do FC Barcelona Piqué.

Mais novidades na atribulada separação de Shakira e Piqué: depois de, há uma semana, a cantora colombiana ter sido apanhada a chorar numa loja de Nova Iorque e do antigo defesa do FC Barcelona ter pedido “privacidade” para os filhos do ex-casal, de Espanha surgem agora notícias que a mãe do antigo “internacional”, Montserrat Bernabeu, terá agredido a artista. Segundo o meio “A Semana”, um membro da família terá presenciado a suposta agressão.

Em Espanha é ainda relatado que, depois do Carnaval, Shakira terá voltado a colocar à janela uma bruxa de cartolina para a ex-sogra ver: recorde-se que as duas ainda moram no mesmo condomínio na zona de Barcelona.

Shakira e Piqué separaram-se depois de a colombiana ter descoberto uma alegada traição do antigo jogador com Clara Chía. Seguiram-se várias músicas dedicadas ao novo casal, com parcerias da cantora colombiana com “rappers” internacionais.