SIC lidera audiências no fim de semana

A SIC terminou, este domingo, o dia com 20.6% de “share”, a TVI teve 15.9% e a RTP1 teve 8.7%. A estação de Paço de Arcos liderou desde o programa “Vida Selvagem” até ao “Não Há Crise – Especial”.

O grande destaque vai para a final de “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III”, que contou com três partes distintas e liderou, em absoluto, com 31.3% de “share” e 15.0% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 424 mil telespetadores.

Nos “targets” comercias – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa venceu, no universo dos canais generalistas, com 22.3% e 22.5% de “share”, respetivamente.

Durante a tarde, o “Domingão – Especial Agricultores”, liderou, no universo dos canais generalistas, com 18.7% de “share” e 6.5% de audiência média, o que corresponde a 611 mil e 500 telespetadores.

O “Jornal da Noite” teve um resultado acima da média e liderou, no universo dos canais generalistas, com 27.5% de “share” e 12.9% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 218 mil e 300 telespetadores.

Ao final da noite, o “Não Há Crise – Especial” liderou, no universo dos canais generalistas, com 19.7% de “share” e 5.5% de audiência média, o que corresponde a 517 mil e 500 telespetadores.

Este sábado, a SIC também terminou o dia a liderar com 18,3% de “share” contra 14.3% da TVI e 11.7% da RTP1.

O programa “Terra Nossa”, em Aveiro, liderou com 25.4% de share e 11.7% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 107 mil e 300 telespetadores.