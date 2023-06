SIC Mulher apresenta “Viriato no Feminino – On Tour”

A SIC Mulher apresenta o programa “Viriato no Feminino – On Tour”, que se estreia já no próximo dia 17 de junho, às 09.00 H.

“Viriato no Feminino – On Tour” vem na sequência do programa, já conhecido, “Viriato no Feminino”, mas agora numa versão ao vivo.

“Esta será uma viagem para conhecer as mulheres mais inspiradoras de Portugal. O programa vai correr o país de lés a lés à descoberta das ‘guerreiras’ que todos os dias se dedicam a lutar por um mundo melhor”, refere a estação, em comunicado.

“Viriato no Feminino – On Tour” vai trazer estas mulheres para o palco principal, conhecer os seus sonhos e o que as move.

“É um programa assente numa abordagem sistémica e integrada às questões da igualdade de género, que visa inspirar, empoderar e apoiar as mulheres, ajudando a quebrar e ultrapassar barreiras que ainda persistem a este nível”, conclui a SIC Mulher.

O programa estreia-se no dia 17 de junho, às 09.00 H, na SIC Mulher.