SIC responde a estreia de Goucha, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz com entrevista a Ljubomir Stanisic

A SIC vai responder à chegada de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz à grelha da TVI, assim como à estreia de “Goucha”. A estação de Paço de Arcos contra-ataca com a entrevista de Ljubomir Stanisic a Júlia Pinheiro, à mesma hora do até aqui “rei” das manhãs.

Uma grelha repleta de novidades, mudanças e reformulações. O principal destaque da programação da SIC para o início do próximo ano vai para a entrevista do “chef” Ljubomir Stanisic – que vai ter um programa na estação, “Hell’s Kitchen” -, a Júlia Pinheiro no vespertino “Júlia”, à mesma hora do renovado “Goucha” e horas depois da estreia de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz na TVI, com o “Dois às 10”, no dia 4 de janeiro.

Perante a questão de se tratar de uma resposta, o diretor da estação afirmou que a chegada do novo ano traz “energias renovadas” e que a SIC está atenta à concorrência. “Procuramos sempre ser fortes em todos os horários e ter relevância nos conteúdos”, disse Daniel Oliveira esta tarde aos jornalistas, acrescentando que as tardes sempre foram “uma aposta forte da SIC”.

Com a chegada do novo ano, na manhã de sábado, dia 2, a estação vai emitir o “Casa Feliz Especial Ano Novo”, com Diana Chaves, João Baião e o regresso de Quim Barreiros, que esteve infetado com a covid-19. À tarde, o “Alta Definição” terá como convidado Marco Paulo.

A aposta no matutino “Casa Feliz” mantém-se mas os fins de semana que se seguem trazem alterações. “Estamos em Casa” será o programa dos sábados de manhã e contará com um apresentador diferente em todas as emissões no cenário do “Casa Feliz”.

“Manter um vínculo com o espetador num cenário que já conhece e que nos permita trazer essa rotatividade à antena […], sendo que cada programa tem a sua identidade própria”, explicou Daniel Oliveira.

No dia seguinte, o “Domingão” estende-se da manhã para a tarde, dividindo-se em dois formatos distintos. A parte da manhã será em estúdio e a tarde terá um registo mais temático, tal como vai acontecer já este domingo com o especial dedicado à nova novela da SIC “Amor, Amor”.

As noites serão ocupadas com o concurso apresentado por João Manzarra “A Máscara”, que estreia esta sexta-feira e terá três emissões consecutivas. O formato terá 12 concorrentes e várias participações especiais.

No que diz respeito às novelas, “Amor, Amor” estreia-se a 4 de janeiro na grelha, a seguir ao espaço informativo “Jornal da Noite”, naquela que é a última semana de exibição de “Nazaré”.

O último episódio da trama protagonizada por Carolina Loureiro é exibido a 8 de janeiro. Ao longo do dia, a SIC preparou uma emissão especial com a presença da atriz, que está a viver no Brasil com o namorado, Vítor Kley.

Vão para o “ar” ainda programas como o “Hell’s Kitchen”, no primeiro trimestre do ano, a “sitcom” “Patrões Fora”, que vai ter uma temporada de dez episódios após três especiais, e Tino de Rans é o convidado na estreia da terceira temporada de “Isto É Gozar Com Quem Trabalha”, com Ricardo Araújo Pereira.

O programa “Linha Aberta”, de Hernâni Carvalho, será transmitido diariamente e o “Alô Portugal” contará com um novo repórter de exteriores, o ator Miguel Costa, e mais meia hora de emissão.