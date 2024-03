SIC suspende podcast “A Noite da Má Língua” devido a envolvimento de Manuel Serrão na Operação Maestro

Manuel Serrão está a ser investigado por alegada fraude de 40 milhões de euros em fundos europeus. A SIC suspendeu o podcast onde participa à Operação Maestro.

Manuel Serrão grava, juntamente com Rita Blanco, Rui Zink e Júlia Pinheiro, o podcast da SIC “A Noite da Má Língua”. Devido ao alegado envolvimento do empresário no desvio de fundos europeus, a estação de Paço de Arcos decidiu suspender o projeto.

“Na sequência da investigação ‘Operação Maestro’, que envolve Manuel Serrão, a SIC decidiu suspender o podcast ‘A Noite da Má Língua’, em que o empresário é um dos participantes”, lê-se numa mensagem escrita pelo canal no Spotify.

“Esta suspensão acontece até ao esclarecimento dos factos noticiados”, acrescenta a estação.

Recorde-se que Júlio Magalhães, jornalista da TVI, que também está envolvido no processo, decidiu suspender funções no canal “até esclarecimento complementar dos factos aludidos na Operação Maestro”.