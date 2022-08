Sofia Ribeiro: “Amo fazer comédia”

A atriz participa no filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, que acaba de estrear e conta como quis voltar a fazer um humor que, garante, “não é algo menor”.

João Paulo Rodrigues e Pedro Alves estão de volta ao cinema no papel de “Quim Roscas” e “Zeca Estacionâncio” no filme “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo”, que acaba de estrear no cinema. Ao lado dos dois atores, a apresentadora da SIC Júlia Pinheiro interpreta o primeiro papel no grande ecrã, enquanto Sofia Ribeiro volta ao registo de comédia.

“Diverti-me à grande. Todos o fizeram”, começa por dizer Sofia Ribeiro, em declarações à N-TV. “Este é um elenco muito improvável, mas muito divertido, não havia como ser diferente. Reuniram um grupo de muito boa gente”, acrescenta.

“O filme, em si, já é boa onda, nós divertimo-nos muito, portanto são tudo ingredientes para as pessoas irem ao cinema e tenho a certeza que também elas vão passar um bom serão”.

Sofia Ribeiro conta que aceitou o convite à primeira. “Não havia como não aceitar, mas às vezes as pessoas – então na minha área… – têm um pouco a tendência de classificar as coisas de ‘algo que faz mais sentido fazer’, ‘aquilo não’, ou ‘isto é menor’. Amo fazer comédia e era uma coisa que queria voltar a fazer e já não fazia há um tempinho”.

Tudo começou com um telefonema de um dos protagonistas, João Paulo Rodrigues. “Quando o João Paulo Rodrigues me ligou eu nem quis saber pormenores, disse logo que sim. Primeiro porque gosto muito dele e depois porque acredito no projeto e gosto muito também do Pedro. Só depois vieram os pormenores sobre o filme”.

Sobre a personagem, a atriz adianta que se trata de “Piedade”: “O chavão é ‘oh Piedade, tem piedade de nós!’ (risos). É uma prima afastada, amiga de infância, que os acompanha nestas aventuras de Curral de Moinas até Cascais, atrás de uma fortuna. Venho com eles viver estas peripécias todas.”

Na semana passada, a intérprete, de 37 anos, esteve acompanhada do namorado José Fernando Maia, de 39, na ante-estreia do filme, terminando os rumores sobre uma eventual separação.

Entretanto, nos últimos dias, Sofia Ribeiro esteve em recuperação depois de ter sido diagnosticada com uma infeção respiratória. “Situações. Eu já me enfrasquei de comprimidos. As sobrinhas fofas dão mimos e chá”, referiu, numa publicação no perfil de Instagram.

“E a avó veio buscar as crias que amanhã chega o senhor cão, o mais velhote, que não se dá com o resto da família. Uma família portuguesa, com certeza”, concluiu.

Há duas semanas, a atriz brilhou na festa da TVI, no Algarve, mas, no dia seguinte ao evento, reconheceu que já não tem a mesma disposição de há anos. “Chamem-me careta, velha, chata, mas festas, sair, beber copos até às tantas, virar a noite… Noites, umas atrás das outras, dias seguidos, já não é mesmo para mim. Já foi, em tempos”, começou por refletir.

“Sabe-me bem uma vez por outra, de vez em quando… em alguma ocasião especial, quando se junta um grupo de gente porreira, sabe-me! E quando vou, vou! Danço, pulo, falo alto, bebo, mando os foguetes e apanho as canas, mas e os dias seguintes? Vamos falar sobre isso? Eu fico-me a arrastar. Abandono a vontade de viver”, acrescentou.

“Uma amiga diz que nós agora já não temos ressacas, ficamos doentes e é muito isso! Resumo: pessoal que adora festa e andar de roda no ar e no dia seguinte estão ‘plenos’, a minha admiração”, concluiu.