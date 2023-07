“Sonhei contigo. Beijas bem?”A mensagem inicial que juntou Gustavo Santos e Mafalda Rodiles

Gustavo Santos e Mafalda Rodiles foram pais recentemente. Numa entrevista com Goucha, contaram como tudo começou.

Gustavo Santos e Mafalda Rodiles deram as boas-vindas a António, em abril, o primeiro filho em comum do casal. Após o nascimento do bebé, o casal deu a sua primeira entrevista.

Em conversa com Manuel Luís Goucha, na terça-feira, dia 18 de julho, o escritor e a “influencer” contaram como tudo começou, há mais de um ano.

Foi através de um sonho, contou Gustavo. “Estamos os dois solteiros e eu sonho com a Mafalda, do nada. Não pensava nela. E nesse sonho damos um beijo”, descreve o escritor, o sonho que teve, que deixa Goucha surpreendido.

Gustavo continua a contar que, após ter sonhado com a atual companheira, uns dias depois mandou-lhe mensagem para meter conversa. “Olha, só para saberes que sonhei contigo. Beijas bem?”, perguntou.

“E ela disse assim ‘és o maior’, também a rir-se”, conta. A partir daí, os dois marcaram um jantar e, uma semana depois, começaram a namorar.

Juntos, o casal forma uma grande família. Além de António, filho em comum de Gustavo e Mafalda, a “influencer” é ainda mãe de Mel e Martim, do casamento terminado com Edgar Miranda. O escritor também é pai de Salvador e Xavier, fruto da relação com Sofia Lima.