Sónia Araújo faz 50 anos: “A idade é o que as pessoas quiserem fazer dela”

A apresentadora do “Praça da Alegria” celebra, esta terça-feira, 50 anos. O programa da RTP1 fez-lhe a surpresa e os amigos a festa.

Meio século de vida: Sónia Araújo faz, esta terça-feira, 50 anos e teve direito a um “Praça da Alegria” especial, dedicado quase por inteiro ao aniversário, com decoração festiva e os testemunhos de muitos amigos.

Eram dez da manhã quando a comunicadora foi recebida com um ramo de flores pelo colega de “plateau” Jorge Gabriel.

“Que lindo ramo, dá com a cor do meu vestido, E adorei a decoração do estúdio”, começou por dizer a aniversariante em direto.

“Só tenho metade do alinhamento e gosto de controlar tudo. Fico desconfortável com este tipo de surpresas, porque sou eu que gosto de surpreender as pessoas”, acrescentou Sónia Araújo.

“Dormi mal a pensar nisto tudo e começaram a cair mensagens à meia-noite”, revelou a comunicadora, que não dá valor à idade. “Esta idade nem é sequer questão. A idade é o que as pessoas querem fazer dela e a forma como encaram a vida. É bom haver festas quando há família incrível e amigos à volta”.

Quanto à celebração ao final do dia vai ser em família e em respeito às regras “impostas” pela pandemia: “Vai ser uma festa pequenina em termos de número de pessoas, em casa, mas o mais importante está lá!”