“Streaming” OPTO da SIC alcança em janeiro subscritores que estimava no verão

A garantia é dada à N-TV pelo CEO da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, quando a plataforma OPTO se prepara para celebrar três meses. Público é maioritariamente jovem e um quarto dos assinantes vêm do estrangeiro.

A poucas semanas de completar três meses (está disponível desde 24 de novembro do ano passado), a OPTO, “streaming” da SIC, já superou os objetivos. Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, diz à N-TV que “o balanço dos primeiros dois meses é muito positivo”. “Superámos as nossas expectativas quanto ao número de subscritores – estimávamos alcançar o número que atingimos no final de janeiro apenas no final de verão”, acrescenta o responsável pela empresa detentora da SIC.

Francisco Pedro Balsemão justifica os números, que a estação prefere não divulgar. “Temos conseguido não só atrair novos assinantes diariamente, como o ‘churn’ (taxa de cancelamento) tem sido baixo. Quase um quarto dos nossos assinantes vêm do estrangeiro e o nosso público é maioritariamente jovem, com menos de 34 anos”.

A OPTO tem um custo de 9,99 euros por mês na versão Premium, ou 69,99 por ano e não tem uma “régie” tradicional, como as televisões, mas equipas que carregam os conteúdos em casa, além de “data scientists” e “customer engagement”. Os formatos mais populares entre os assinantes são “‘Esperança’ e ‘O Clube’”, acrescenta Francisco Pedro Balsemão: “São as duas séries originais nas quais mais investimos, e que, naturalmente, são os produtos-âncora do serviço”, explica o CEO da Impresa, que destaca ainda a comédia “como os sketches do Ricardo Araújo Pereira” e “a Informação”.

O público espera novidades e no dia de estreia do documentário “Coração na Boca”, do chef Ljubomir Stanisic, a OPTO angariou quase 300 novos assinantes.

A transmissão, em canal aberto, do primeiro episódio de “Esperança”, levou a que muitos telespetadores quisessem acompanhar em “streaming” os episódios seguintes. César Mourão, o protagonista da série, resume aquilo que considera ser a mais-valia da OPTO. “Trouxe não só a mim, como a todos nós, uma nova máquina de atores e de produção, uma plataforma na qual é possível expor o nosso trabalho sem estarmos à mercê das audiências”, considera o humorista. “Na ‘Esperança’ a série pauta-se pelo rigor e qualidade, que sempre foi a nossa luta e isso vê-se no investimento, nomeadamente na caracterização (esteve a cargo de Fito Dellibarda)”.

Quanto às críticas de muitos telespetadores, que lamentaram que apenas o primeiro episódio tenha sido emitido na SIC, César Mourão mostra-se pragmático. “Percebo que custe ver a pagar, mas, no futebol foi a mesma coisa, quando a RTP1 transmitia os jogos em sinal aberto e eles passaram para a Sport TV. Creio que as pessoas vão apostar nos conteúdos com qualidade”.

Na Informação, Clara de Sousa, pivô do “Jornal da Noite”, desdobra-se entre os noticiários e o “streaming”. Ela é o rosto do “5+”, um resumo histórico de acontecimentos. “O meu papel é apresentar o programa, fazendo transições, gravando nos locais dos acontecimentos e, até agora, tem corrido muito bem”, diz a profissional à N-TV, que se mantém no “Jornal da Noite”. “Consigo conciliar o trabalho com muita facilidade. As minhas gravações são feitas sempre na semana em que o noticiário é apresentado pelo Rodrigo Guedes de Carvalho. Já aconteceu gravar numa terça-feira em que tinha as “Causas” com o José Miguel Júdice à dez da noite, tendo começado o trabalho para a OPTO às oito da manhã, mas é pontual”, assegura.

Para fevereiro a OPTO tem novos destaques, com a atenção a centrar-se na segunda temporada de “O Clube” (26 de fevereiro), no documentário “Harry e Meghan: Em Busca do Sonho” (9 de fevereiro), “Visita Guiada às Casas Reais” (16 de fevereiro), “Esperança” (último episódio no dia 27 de fevereiro) ou o “reality show” “Mansão à Vista” (quarta temporada no dia 23 de fevereiro). Em gravações está a nova série de Bruno Nogueira. O humorista foi buscar à TVI a atriz Jessica Athayde para participar em “Princípio, Meio e Fim”, que deve estrear na primavera e ter seis episódios.