Taylor Swift adia concerto “devido às temperaturas extremas” no Rio de Janeiro

Após o falecimento de uma fã na sexta-feira, 17 de novembro, Taylor Swift decidiu adiar o concerto deste sábado, 18 de novembro.

O segundo concerto de Taylor Swift no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, estava programado para este sábado, 18 de novembro, mas, devido às altas temperaturas, a equipa decidiu adiar.

Num comunicado publicado nas redes sociais, Taylor escreveu: “Estou a escrever isto do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o concerto desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipa tem de estar sempre em primeiro lugar”.

Recorde-se que a noite de sexta-feira, 17 de novembro, ficou marcada pela morte trágica de uma jovem. Ana Clara Benevide, de 23 anos, viajou desde Mato Grosso do Sul, mas, devido às temperaturas, entrou em desidratação e acabou por sofrer duas paragens cardiorrespiratória. Apesar de ter resistido à primeira, a segunda revelou-se fatal.

A artista norte-americana, que está a ser apontada como namorada do atleta Travis Kelce, passa por Portugal nos dias 24 e 25 de maio, em dois concertos que decorrem no Estádio da Luz, em Lisboa.