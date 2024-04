“The Voice Kids” já tem data de estreia e conta com novo painel de jurados

A nova temporada do “The Voice Kids” estreia, na RTP1, no próximo dia 14 de abril e conta com dois novos artistas no painel de jurados.

O programa de música que, além de permitir aos mais novos brilhar, faz companhia aos portugueses nas noites de domingo regressa à RTP1 no dia 14 de abril.

A nova temporada do “The Voice Kids” vai contar com dois novos jurados – Nininho Vaz Maia e Cuca Roseta – que se juntam a Bárbara Tinoco e Carlão e formam o painel mais temido pelos participantes.

O intérprete de “Gosto de Ti” refere, em comunicado, que está “feliz por fazer parte desta aventura”. “Estou ansioso por estar com os candidatos, aprender com eles e também com os meus colegas mentores”, sublinha Nininho Vaz Maia.

Já Cuca Roseta, “revela ser mesmo especial e que o público pode esperar uma temporada com muitas gargalhadas e muitas lágrimas, tudo pode acontecer… e tudo vai acontecer”.

Catarina Furtado mantêm-se como apresentadora do formato e Catarina Maia como apresentadora digital, que tem como foco principal “acompanhar tudo o que acontece nos bastidores”.