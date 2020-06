“The Voice Portugal” dá início às transmissões em direto

A fase “Tira-Teimas” da sétima temporada do programa “The Voice Portugal” será transmitida em direto pela primeira vez no mundo.

Pela primeira no programa da RTP 1, produzido pela Shine Iberia Portugal, os “Tira-Teimas” será transmitida em direto e irá permitir a participação do público na escolha dos concorrentes a passar para as galas, ao contrário das outras edições em que decisão era da responsabilidade do mentor da equipa.

As equipas de oito concorrentes são divididas em dois grupos quatro que atuam individualmente e após Diogo Piçarra, António Zambujo, Marisa Liz e Aurea salvarem o favorito, são abertas as votações, durante cinco minutos, para que o público escolha o segundo finalista apurado para a fase seguinte.

Apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, os programas em direto irão contar ainda com Mafalda Castro a acompanhar em exclusivo os bastidores do “The Voice Portugal”.

A nova edição do “The Voice Portugal” iniciou no dia 13 de outubro com as “Provas Cegas”, nas quais os mentores selecionam concorrentes para fazer parte da respetiva equipa. De costas voltadas para o palco, os mentores elegem os membros ao carregar num botão que permite rodar a cadeira.

Na segunda fase, “As Batalhas”, cada mentor divide a equipa em pares e atribui-lhes uma música para interpretar em conjunto, escolhendo apenas um para avançar para a fase seguinte.

