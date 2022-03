“To Hot To Handle” está de regresso, mas agora em versão latina

“To Hot To Handle” está de regresso e desta vez em versão latina. O “reality show”, que se estreou em abril de 2020, já teve uma versão britânica e brasileira.

Com estreia marcada, na Netflix, para esta quarta-feira, 15 de setembro, o “reality” vai juntar vários concorrentes espanhóis e de outros países latinos. A premissa será a mesma, 12 solteiros irão para uma ilha paradisíaca com o objetivo de ganharem 100 mil dólares, ou seja, 91 mil euros, aproximadamente. O que diferencia este formato de outros é que os concorrentes só sabem as regras quando chegam à ilha.

Na versão original as regras foram explicadas por Lana, uma assistente virtual. “Não pode haver beijos ou qualquer tipo de sexo. Este retiro serve para que aprendam a criar ligações emocionais mais profundas”, referiu.

Nesta edição a apresentação e narração do programa está ao cargo da atriz e cantora mexicana Itatí Cantoral, a própria partilhou o “teaser” no seu perfil de Instagram.



A plataforma de streaming explicou o conceito. “Neste local de luxo sem álcool, será que os solteiros em série vão conseguir formar ligações emocionais? Ou serão as tentações demasiado quentes para aguentar? Os concorrentes estarão juntos num único quarto e todos começam com um prémio individual de 100 mil dólares, valor que irá diminuir à medida que foram quebrando regras e paguem as multas.

Laura Gibson é a criadora do programa e, em entrevista à revista “Entertainment Weekly” explicou como a ideia surgiu ao assistir um episódio de “Seinfeld”. “Todos eles [as personagens principais de ‘Seinfeld’] tinham de não se masturbar por dinheiro, e todos eles falharam. Pensei que tinha de haver um programa aqui”, explicou.

Cada interação sexual tem um preço, um beijo por exemplo, pode custar três mil dólares a cada concorrente. Cada caso e cada interação é analisada individualmente e tabelada. A relação sexual ronda os 20 mil dólares.

Na ilha onde o reality show decorre existem dezenas de câmaras e assistentes de produção a ouvir todos os momentos para que as regras não sejam quebradas.