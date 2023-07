“Todagente” são os vencedores do “The Voice Gerações”

A final do “The Voice Gerações” decorreu este domingo, dia 23 de julho, e os “Todagente” sagraram-se os grandes vencedores.

No início da semana passada soube-se quem seriam os grupos finalistas do “The Voice Gerações”. Entretanto, mais uma edição terminou neste domingo, dia 23 de julho. Desta vez, os vencedores do programa da RTP1 foram os “Todagente”.

Nas redes sociais, a página oficial do programa publicou uma imagem dos finalistas e vencedores e felicitou o grupo, da equipa do músico Anselmo Ralph.

“Equipa Anselmo. Os Todagente são os grandes vencedores do ‘The Voice Gerações 2023!’”, lê-se na legenda da fotografia na qual os integrantes do grupo e o mentor, Anselmo Ralph, aparecem sorridentes e contentes com o troféu na mão.

Na caixa de comentários, os espectadores do programa pareceram concordar com a vitória entregue ao grupo. “Nem sempre ganha o melhor, mas desta vez fez-se justiça. Os Todagente foram muito superiores a qualquer outro grupo. Parabéns!”, “Viva o Norte! Foi mais que merecido, foram incríveis!” e “Os melhores” foram alguns dos comentários deixados na partilha do Instagram.