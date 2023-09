Tony Carreira: “Estamos a começar o guião da minha série”

Depois de ter posto um “travão” no argumento da sua história biográfica, o artista contou que está a trabalhar com os guionistas. Verão foi recheado de concertos e netos “transmitem motivação… e algum cansaço”.

Desagradado com alguns pormenores da sua série biográfica que vai ser transmitida pela TVI, Tony Carreira colocou um “travão” na ideia, uma vez que a investigação à história terá nascido sem a participação do protagonista. Fonte do canal já tinha contado à N-TV que “são coisas normais neste tipo de projeto biográfico pois, apesar de ser uma série ficcionada, é sobre a vida real de uma pessoa que está viva. Mas a equipa de produção existe, está lá e a trabalhar”.

Tony Carreira falou, agora, pela primeira vez sobre o tema, depois de fazer algumas exigências à produção, e, em conversa com o nosso jornal, à margem da apresentação da nova grelha de programação da TVI, no Palácio de Queluz, em Sintra, começou por fazer um esclarecimento. “Foi escrito que o meu filho (o mais velho, Mickael Carreira) ia fazer de Tony Carreira na série e isso nunca foi colocado em cima da mesa”, referiu, para acrescentar: “Estamos a começar o guião, porque eu ainda canto, de vez em quando (risos). Estamos a trabalhar na história, dentro da disponibilidade de ambas as partes, os guionistas e eu. Ainda não sei se vou ter uma participação especial”.

“É um projeto que me deixa muito entusiasmado, mas, mais do que isso, é trabalhar, depois vamos ver o resultado final, mas o público é que julga isso. Mas, claro, se estou a trabalhar neste projeto é porque faz sentido e gosto dele”, disse ainda o “cantor de sonhos”.

Recorde-se que os atores Rodrigo Tomás e Heitor Lourenço foram os escolhidos para interpretar na série o papel de Tony Carreira em duas fases distintas da sua vida.

Concertos e netos

No verão que está agora a terminar, Tony Carreira deu centenas de concertos e aproveitou a oportunidade para agradecer aos milhares de fãs, através da N-TV. “Foi um verão com muito trabalho, para um idoso (risos). Tenho a mesma força e a mesma vontade e, graças a Deus, tenho um público fantástico, só na Lixa estiveram 30 mil pessoas. Só tenho de estar grato ao público que me continua a acompanhar desta maneira, 35 anos depois. Sou, sem dúvida, um artista privilegiado”.

Quanto ao papel de avô, de três crianças – Lucas, filho de David Carreira e Carolina Carvalho e Beatriz e Gabriel, que nasceram da relação de Mickael Carreira e Laura Figueiredo -, Tony Carreira mostrou-se encantado da vida. “O papel de avô, agora com três, bem, eles transmitem-me força, motivação… e algum cansaço (risos). Mas os meus olhos brilham porque sou uma pessoa muito ligada à família”, rematou o artista em declarações ao nosso site.