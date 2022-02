Tony Carreira explica o porquê de utilizar anel

Tony Carreira explicou o significado do único anel que utiliza. O cantor revelou que foi uma prenda da filha Sara Carreira, que morreu a 5 de dezembro do ano passado.

Durante o segundo concerto depois de regressar aos palcos, o artista revelou que a única aliança que utiliza foi oferecida pela filha mais nova que perdeu a vida num acidente de viação na A1.

“A única aliança que uso foi a minha filha que me deu”, disse Tony Carreira entre as músicas que foi interpretando no espetáculo

“A vida deu-me o melhor e o pior e, dentro desse pior, há uma coisa que a morte não consegue destruir: o amor. Acreditando naquilo que acredito e quero acreditar, a minha filha hoje está connosco”, acrescentou.

Recorde-se que a Imprensa avançou que Tony Carreira estaria a utilizar um anel porque estava noivo da namorada.

No final de julho, o artista voltou aos palcos, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, em Lisboa, três anos depois da última atuação e após a morte da filha, Sara, em dezembro do ano passado.