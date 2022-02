Tony Carreira reage à morte da amiga e road manager Cristina Rodrigues

Tony Carreira reagiu, esta segunda-feira, 15 de novembro, à morte da amiga e “road manager” Cristina Rodrigues, que morreu na luta contra o cancro.

Depois da Associação Sara Carreira ter confirmado a morte de Cristina Rodrigues nas redes sociais, com um testemunho de homenagem, Tony Carreira fez questão de se despedir da amiga e profissional com quem trabalhava desde 2008.

“Minha querida Cristina, o mais importante que tinha para te dizer eu disse-te quando me despedi de ti e essa conversa vai ficar eternamente só entre nós os dois!” começou por confessar.

“Estiveste a meu lado em tantos e tantos momentos importantes e bonitos da minha vida e são esses que recordarei com saudade sempre que falar de ti… Com o mesmo orgulho com que me defendias e amavas!” prosseguiu.

“Se há algo para lá da nossa vida aqui, tenho a certeza absoluta que irás continuar a assistir aos meus concertos com a alegria e garra que era só tua! Se efetivamente, existe algo do outro lado, dá um beijo por mim, no coração da minha Sarinha. Até breve, Tininha”, concluiu, lembrando a filha mais nova, Sara Carreira, que morreu em dezembro do ano passado vítima de um acidente de viação.