Três dias depois do pedido de namoro, relação de Wilson Teixeira chega ao fim

Wilson Teixeira e Vanessa Fernandes oficializaram o namoro na passada quinta-feira. Contudo, a relação de ambos já chegou ao fim.

A relação de Wilson Teixeira, da “Casa dos Segredos” e de Vanessa Fernandes começou, oficialmente, na passada quinta-feira, dia 20 de julho. O ex-concorrente do “reality show” partilhou nas suas redes sociais que havia pedido Vanessa em namoro.

Contudo, o relacionamento de ambos teve os seus dias contados e não foram muitos. Depois de três dias da oficialização, o namoro de Wilson e Vanessa acabou.

O tema foi abordado na mais recente edição do “TVI Extra”, no qual o ex-participante da “Casa dos Segredos” reagiu à separação.

“Nem a Vanessa, nem a família dela podem apontar-me seja o que for que seja minimamente plausível. Aliás, tenho mensagens de familiares e amigos dela que estão do meu lado, o que diz muito”, afirmou Wilson.

“Aquilo que gostava imenso era que a Vanessa conseguisse ser feliz. Mas, para ser feliz, a Vanessa precisa de gostar dela própria e cuidar da saúde mental. Ela precisa de ajuda e não a quer. Nos últimos dois anos, fechou-se em casa, não trabalha, despediu-se do emprego que tinha como assistente dentária e não trabalha há dois anos. Esteve dois anos fechada em casa, deitada numa cama, com uma depressão profunda. É normal que ainda existam sequelas desses momentos. Aquilo que desejo é que ela se cure e deseje curar-se”, continuou.

Para Wilson, a relação morreu e a ex-companheira também. “Para mim, a Vanessa morreu hoje”, terminou.

Vanessa Fernandes deu declarações ao site “Rumores” sobre o término: “Não há muito a dizer sobre o assunto, conheço o Wilson há muitos anos, e sabia o que a ‘casa gastava’, daí já ter recusado o pedido de namoro três vezes”.

“Desta vez, resolvi dar-lhe uma oportunidade, mas infelizmente ele não soube aproveitar, prefere continuar com as suas lives para o TikTok e as palhaçadas para aparecer e ser falado, e a mim é algo que não me assiste nem tenho paciência, acho uma completa falta de respeito!”.