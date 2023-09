Tudo o que já se sabe sobre o casamento real português

Portugal irá assistir novamente a um casamento real. Maria Francisca de Bragança e Duarte Maria de Sousa Araújo Martins irão subir ao altar.

Quase trinta anos depois, Portugal irá assistir novamente a um casamento real. No dia 7 de outubro, dois dias após a celebração da Implantação da República, Maria Francisca de Bragança irá casar-se com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins, advogado de 32 anos.

A infanta de 26 anos é a segunda dos três filhos dos duques de Bragança, Duarte Pio e Isabel. A cerimónia vai decorrer no Convento de Mafra. Contudo, o casamento da terceira na linha de sucessão ao trono português (se este existisse) iria acontecer no Mosteiro dos Jerónimos.

Francisca, a segunda filha de Duarte e Isabel, casa-se primeiro que o irmão mais velho, Afonso, de 27 anos, que seria o herdeiro ao trono. O irmão mais novo dos três é Dinis, de 23 anos.

O pedido de casamento aconteceu em 2022, em Timor-Leste, ao fim de quatro anos de namoro. O advogado, antes de se propor à namorada e infanta, contou, numa entrevista, que teve que pedir o consentimento dos duques de Bragança.

Mas, o que realmente se sabe sobre o casamento real? As informações ainda são escassas, contudo, alguns pormenores vão sendo revelados.

As celebrações iniciam um dia antes do casamento e um dia após as celebrações do 5 de outubro. O casal irá receber os convidados estrangeiros, vindos de casa reais próximas da família. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa são convidados da casa real e o cardeal-patriarca, Manuel Clemente, irá celebrar a cerimónia religiosa.

Maria Francisca revelou alguns detalhes do que espera no seu casamento. Haverá rancho folclórico e a noiva levará a tiara usada por D. Isabel de Bragança que pertencia a D. Amélia, a última rainha de Portugal. O vestido de noiva será feito por uma costureira de quem Francisca é cliente habitual. O destino de lua-de-mel ainda não foi revelado.

A Real Associação de Lisboa avançou com outras informações, assim como o convite para o casamento. “No próximo dia 7 de outubro, terá lugar no Palácio Real de Mafra, pelas 15:00 horas, o primeiro casamento na Família Real Portuguesa em mais de 25 anos, o feliz enlace da Infanta Dona Maria Francisca com Duarte de Sousa Araújo Martins”, lê-se.

“À maneira das ancestrais bodas reais que pautaram os 800 anos da monarquia portuguesa, esta grande solenidade reunirá naquele monumento erigido por Dom João V, múltiplos convidados, contando com personalidades de destaque da vida social e política dos quatro cantos do mundo, incluindo membros de famílias reais estrangeiras”.

“A Real Associação de Lisboa está a preparar uma grande festa popular no Terreiro fronteiro à Basílica, aberto a todos quantos se queiram associar a este memorável acontecimento, a que não faltarão as acolhedoras gentes da vila de Mafra e de outros concelhos da região”.

“O casamento, com transmissão televisiva, poderá ser seguido através de dois ecrãs gigantes instalados na praça, onde decorrerá um colorido programa de animação popular com a participação de ranchos folclóricos e outros grupos das diferentes regiões do país, sem esquecer o repicar dos carrilhões”.

Apesar de todo o luxo que se espera, a cerimónia está envolta em polémica. Na internet circula uma imagem, com centenas de partilhas, no qual são pedidos voluntários “para ajudar na logística da cerimónia”, algo que está a ser criticado pelo público.