TVI despede-se publicamente de Alexandra Lencastre

Com o final das gravações da novela “Na Corda Bamba”, a TVI despediu-se publicamente de Alexandra Lencastre.

Depois da mudança da intérprete da TVI para a SIC ter sido tema de notícia em todos os meios de comunicação, a estação de Queluz De Baixo agradeceu o contributo de Alexandra Lencastre ao longo dos anos.

“No momento em que se fecha um ciclo, ficam as extraordinárias memórias de um caminho aberto pela TVI, mas feito em conjunto e partilhado com milhões de portugueses. A TVI deve, por certo, bastante ao talento da Alexandra”, pode ler-se em comunicado.

“Estamos em crer que estes anos foram para a ‘Alex’, tempos de partilha dos seus sentidos em pleno, connosco, com as nossas produções e com as pessoas que as fazem todos os dias. Com muito respeito, admiração e mútua cumplicidade”; prosseguiu.

Num momento em que a intérprete abraça um novo projeto, a TVI deseja-lhe o maior sucesso.

“Agora vem aí o seu futuro e a Alexandra inicia uma nova fase da sua longa carreira. A TVI agradece o valioso contributo dado e deseja-lhe o melhor para os dias que tem pela frente”, rematou.

