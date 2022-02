TVI ilude telespetadores com falsas desistências do “Big Brother”

A TVI iludiu esta tarde os telespetadores durante mais de duas horas, ao garantir que dois concorrentes do “Big Brother Famosos” tinham desistido. Tratou-se de uma rábula com Eduardo Madeira e Manuel Marques.

Depois de ter adiantado, ao início da tarde, que ia receber dois concorrentes que desistiram do “Big Brother Famosos”, no programa “Em Família”, a TVI acaba de mostrar que os “desistentes” são Eduardo Madeira e Manuel Marques, que encarnaram os papéis de Kasha e Jorge Guerreiro, respetivamente.

O quarto canal foi, inclusivamente, ao ponto de convidar as duas ex-concorrentes Sónia e Vera para comentar as “desistências”. Atrapalhadas, as duas antigas participantes tiveram dificuldades em comentar o que estava a acontecer.

A notícia foi sendo dada durante mais de duas horas, com rodapés e, no final, Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua fizeram mesmo uma ligação em direto à “casa mais vigiada do país” e começaram a contar os participantes que apareciam nas imagens: “Bruno de Carvalho, Liliana e Catarina”, comentaram. “Falta o Kasha e o Jorge Guerreiro”, referiu Rúben Rua, o que compôs a dúvida sobre as saídas.

Os telespetadores começaram a desconfiar que algo estaria errado quando a palavra “concorrentes”, entre aspas, apareceu em rodapé, já no final do programa.”Que brincadeira tão estúpida”,comentou um seguidor da TVI.