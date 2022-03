TVI Reality alcança o melhor resultado de sempre com o “Big Brother 2020”

Desde a estreia do “Big Brother 2020” que o canal TVI Reality tem vindo a aumentar a sua audiência, atingindo ontem o seu melhor resultado com 2,5% de “share” em lares com TV paga.

Com cada vez mais espetadores ligados à casa mais vigiada do país, o TVI Reality ocupou ontem a 6.ª posição no “ranking” dos canais mais vistos da televisão portuguesa.

Pode acompanhar tudo o que acontece na casa do “Big Brother” e ver em direto, entre as 10.00 H e as 3.00 H, o dia a dia dos concorrentes.

O TVI Player está disponível na plataforma NOS, posição 12, e plataforma MEO, posição 99.