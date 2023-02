Vencedora espanhola à Eurovisão vem ao Festival da Canção

Blanca Paloma vai ser uma das convidadas da primeira semifinal do “Festival da Canção” da RTP1, que se vai realizar no final deste mês, a 25 de fevereiro, e vai apresentar a música vencedora EaEa.

A artista espanhola, de 34 anos, será a representante do país vizinho no formato que terá lugar excecionalmente no Reino Unido, e por a Ucrânia – vencedora de 2022 – estar sob a guerra.

Blanca Paloma vai dar início à sua digressão para dar a conhecer o tema espanhol candidato à “Eurovisão”, que vai decorrer em Liverpool, em maio, começando a tournée por Portugal.

Para lá desta convidada, a RTP anunciou também o regresso de Salvador Sobral ao palco do “Festival da Canção”, cuja final irá ter lugar em março, e de Ana Bacalhau, Nena e Primeira Dama.