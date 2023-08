“Venceu o amor”. Marco Horácio e Sara Biscaia casaram-se

Marco Horácio e Sara Biscaia “deram o nó”. O casal fez uma pequena cerimónia pelo registo civil.

Quase oito meses de noivado depois, Marco Horácio já é um homem casado. Após ajoelhar-se à namorada, Sara Biscaia, e pedi-la em casamento, em dezembro, as alianças já foram trocadas.

O enlace decorreu na segunda-feira, dia 14 de agosto, através do registo civil. A notícia foi dada pelo próprio casal através das redes sociais de ambos. No Instagram, partilharam uma imagem à saída do local com a filha em comum a acompanhar.

“Hoje venceu o amor. Pode parecer clichê, mas o amor continua a ser o melhor que podemos conquistar na nossa vida e oferecer aos outros”, começaram por escrever.

“E no final, amor é a única coisa que cá deixamos. Sejam felizes e façam os outros felizes. Eu finalmente sou!”, terminaram.

Mais tarde, Marco e Sara partilharam ainda mais fotos da cerimónia, como a troca de alianças e um retrato em família.

“Senhoras e senhores … Convosco Mr. & Mrs. Biscaia Faustino!”, lê-se na legenda da publicação.

O casal tem uma filha em comum, Maria Leonor. Marco Horácio é ainda pai de Guilherme, fruto de uma relação anterior.