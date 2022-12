Vinte anos depois, os Excesso estão de regresso ao palco

Depois de D’ZRT e Da Weasel terem regresso ao palco, agora é a vez de a “boys band” Excesso voltar para um concerto em 2023.

A banda que marcou a geração de 1990 anunciou, através das redes sociais, que 25 anos depois está de volta.

“19 Maio de 2023! O dia em que a maior banda Portuguesa (e do mundo) volta a pisar os palcos! Será que esses coraçõezinhos ainda aguentam?”, lê-se na publicação da banda.

“Até ao Fim” é o nome do espetáculo que o grupo vai fazer no Altice Arena, em Lisboa, às 21h30, em maio do próximo ano. Os bilhetes já se encontram disponíveis nos balcões habituais e contam com preços a partir dos 25 euros.

Gonzo, Carlos, Melão, Duck e João Portugal são os membros que, em 1997, se juntaram para criar a popular banda. “Eu Sou Aquele” é um dos temas mais conhecidos deste grupo e que mais de duas décadas depois ainda é entoada por vários fãs.