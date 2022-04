João Soares, viúvo de Maria João Abreu, continua a tocar para a atriz, que perdeu a vida há um mês depois de ter sofrido um aneurisma.

Nas redes sociais, o músico confessou que, apesar da ausência física de Maria João Abreu, voltou a tocar para a atriz que perdeu a vida há um mês nesta terça-feira.

“Minha João, meu amor… Ontem à noite, agarrei na guitarra. E toquei. Como há muito já não o fazia… Teve que ser”, começou por referir no Facebook.

“Não porque a vida continua, ou porque temos que nos distrair (ou abstrair), ou porque somos o que somos,… ou porque me apetecesse… Nada disso. Porque tu gostavas que eu tocasse. Porque tu gostavas de me ver e ouvir tocar. Nunca ninguém me olhou da forma que tu o fazias”.

“Sempre houve qualquer coisa de especial no teu olhar, e no meu tocar, que se entrelaçavam apaixonadamente. Fosse num palco grande, fosse num bar pequeno (daqueles que nos gostávamos, cheios de gente e boa disposição), quando os nossos olhos se encontravam, tudo o resto desaparecia. Tocava para ti e só para ti. E eu sei que tu sabes”, acrescentou João Soares.

“Tu choravas e eu, muitas vezes, também. Pela tua emoção, que passava, nesse

momento, a ser minha também. A nossa. Irei em breve voltar a tocar. Pensei se deveria desistir de tudo, porque não sei se tenho a energia suficiente. A força necessária. Mas não… isso não posso fazer. Será uma das formas de te chegar. De te tocar. Tu dizias muitas vezes: ‘A música eleva-nos! Faz-nos transcender!’ Pois que seja, amor meu. Ainda me vais ouvir por muito tempo. E enquanto tocar, vou imaginar os teus olhos, emotivos e emocionados. As lágrimas que deles escapavam. E que faziam cair as minhas também. E nos faziam ser um só. Os Joões. Sempre os Joões”, rematou.