“Assassinos da Lua das Flores”: Veja as fotografias da antestreia

A antestreia do filme “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, contou com várias caras conhecidas.

O filme “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese, estreou-se esta quinta-feira, 19 de outubro, nos cinemas. A película fala sobre uma série de assassinatos misteriosos que aconteceram na década de 1920 nos Estados Unidos e assolaram os membros da tribo Osage.

Esta situação mereceu uma atenção especial por parte do FBI, que destacou J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor da entidade estadunidense.

A trama é protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, que foi, recentemente, pai pela sétima vez, e Lily Gladstone.

A antestreia aconteceu na quarta-feira, 18 de outubro, nos Cinemas NOS do Centro Comercial Colombo e contou com várias caras conhecidas, como Rita Marrafa de Carvalho, Rui Porto Nunes, Quimbé, Miguel Domingues, entre outros.