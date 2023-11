Cláudia Jacques deslumbra em desfile de Rafael Freitas

Cláudia Jacques deslumbrou a plateia num desfile para Rafael Freitas que apresentou a mais recente coleção no Porto.

Rafael Freitas apresentou no passado dia 28 outubro, no Hotel infante Sagres, no Porto, uma coleção executiva e elegante que reinterpreta a sedução do feminino.

O criador vestiu a mulher com smokings, fatos executivos e vestidos na linha da alfaiataria.

Com pormenores elegantes desde as joias aos toucados, caplines e chapéus, também da sua autoria, encheu de glamour o salão principal do emblemático Hotel Infante Sagres no Porto.