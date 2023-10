El Corte Inglés recebe Meo Kalorama no espaço Gourmet. Veja quem marcou presença

O El Corte Inglés, em Lisboa, recebeu o Meo Kalorama no seu espaço Gourmet e várias figuras públicas marcaram presença.

O festival Meo Kalorama decorreu de 31 de agosto até 2 de setembro, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, com um cartaz recheado com mais de 60 artistas. Pela primeira vez, o El Corte Inglés uniu-se ao festival e tornou-se o patrocinador oficial da festa.

Quase um mês depois, a festa ainda não terminou. O El Corte Inglés, de Lisboa, recebeu o Meo Kalorama no seu espaço Gourmet. Aliando a música à paisagem de Lisboa, a celebração reuniu diversas figuras públicas, como Bárbara Guimarães, que não quiseram faltar ao evento organizado pela conhecida relações-públicas Tristana Esteves Cardoso.

De relembrar que o festival, que teve palco no início do mês de setembro, apresentou Blur, Florence and The Machine e Arcade Fire como os cabeças-de-cartaz dos três dias. O evento regressa entre 29 e 31 de agosto do próximo ano.