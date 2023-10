Famosos reúnem-se na abertura da primeira loja certificada LEGO no Porto

Este final de semana abriu, no NorteShopping, no Porto, a primeira loja certificada LEGO. Várias celebridades marcaram presença na abertura.

Após chegar a Lisboa, a LEGO rumou até ao Norte de Portugal, instalando-se no NorteShopping, centro comercial do Porto. O evento de abertura decorreu no passado sábado, dia 28 de outubro, e contou com diversas figuras públicas.

Na loja do Porto, além de uma Francesinha construída com tijolos, também há uma torre Build a Minifigure, na qual os fãs podem criar mini-figuras com os elementos disponíveis, uma Pick a Brick Wall, onde se encontram peças disponíveis para comprar avulso e muitas outras zonas de brincadeira.

Beatriz Gosta, Carla Ascenção, Diana Pereira, Diana Bouça-Nova e Gio Rodrigues foram os convidados que ficaram a conhecer em primeira mão a nova loja da LEGO, no Porto.