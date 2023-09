Fernando Pereira assinala 40 anos de carreira em espetáculo único

Conhecido como o “senhor das vozes”, Fernando Pereira assinala “40 anos de excelência” com um espetáculo único no Casino do Estoril, em Lisboa



Fernando Pereira apresenta um espetáculo musical, que tem como objetivo celebrar o melhor do seu percurso, “ao longo de 40 anos de excelência, ao serviço da cultura, do entretenimento e da grande magia das vozes”, lê-se em comunicado.

O evento acontece no Salão Preto e Prata no Casino Estoril, a 15 de setembro, às 22 horas. Em duas horas de espetáculo, Fernando Pereira revive os melhores momentos da carreira.

O anfitrião será acompanhado por mais de 20 profissionais, entre músicos, cantoras, bailarinas, VJ e artistas convidados.

“Este evento único vai trazer ao palco do Casino Estoril, ao longo da noite, as melhores memórias e conteúdos musicais do artista, alguns dos quais praticamente desconhecidos do grande público”, acrescenta a nota de imprensa.