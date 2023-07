Festival da Comida Continente: Veja os famosos que marcaram presença

O Festival da Comida Continente aconteceu nos dias 8 e 9 de julho no Parque da Cidade do Porto e contou com a presença de inúmeras figuras públicas.

Diana Chaves, que completa 42 anos esta terça-feira, 11 de julho, foi uma das apresentadoras do Festival da Comida Continente. Além de ter brilhado pelas ruas do Porto, a comunicadora continua, também, a deslumbrar na condução de “Salve-se Quem Puder”, a grande aposta de Verão da SIC, ao lado de Marco Horácio.

A Diana Chaves juntou-se, na condução do festival, João Paulo Sousa e o ator Miguel Costa, que pertence, também, à equipa do “Alô Portugal”, programa do terceiro canal.

Jani Gabriel foi outra das caras conhecidas que marcou presença no Festival da Comida Continente, onde esteve a criar conteúdos digitais para a SIC. Antes, a apresentadora e manequim desfilou no evento municipal “Almada de Portas Abertas”.

O Festival da Comida Continente contou com atuações de Tony Carreira, Diogo Piçarra e Rita Rocha no sábado, 8 de julho. Domingo, o evento recebeu cerca de 80 mil pessoas que assistiram às atuações de Sebastián Yatra, Calema, Ana Moura e Nina Tok Toc.

Os Calema já assinalaram o marco nas redes sociais: “Porto. Fomos mais de 80 mil. Obrigado a todos vocês que estiveram connosco!”, escreveram.