Figuras públicas marcaram presença no open day da Clínica Ousia

A Clínica Ousia, em Lisboa, realizou um open day e algumas figuras públicas não perderam a oportunidade de ir conhecer o espaço.

Situada na zona de Belém, em Lisboa, a Clínica Ousia realizou um open day que contou com a presença de algumas figuras públicas, como é o caso de Henrique Sá Pessoa, José Fidalgo, Mia Relógio, entre outros.

Com Dionisia Ferreira como diretora clínica do espaço, os presentes tiveram oportunidade de experimentar alguns dos serviços disponibilizados como a ginástica, os tratamentos e as aulas de alimentação saudável.

Durante o evento, os convidados encheram a clínica de boa disposição e tiveram a possibilidade lanchar, enquanto conversaram sobre temas de interesse pessoal.