Jogo de Futebol Solidário junta famosos na Amadora e angaria donativos para Moçambique

A “Sidline Events” reuniu duas dezenas de personalidades ligadas ao desporto, cultura e política para celebrar a retoma do desporto coletivo amador e de lazer após o longo confinamento.

No passado dia 29 de maio, a Decathlon Amadora, em Alfragide, foi o palco da angariação de material desportivo para a população de Cabo Delgado, em Moçambique.

Além das figuras públicas convidadas, marcaram presença o embaixador de Moçambique, Joaquim Bule, e a presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares.

O Jogo de Futebol Solidário contou com a participação, entre outros, dos ex-futebolistas José Soares e Ricardo Esteves, dos ex-árbitros Pedro Henriques e Marco Pina, dos atores Vítor Emanuel (“Festa é Festa” – TVI), Tiago dos Santos Peralta (“Amor Amor” – SIC), Eric Santos, do basquetebolista nos EUA Rodrigo Soares, da ex-jogadora de Futsal Betty, do jogador internacional de Futsal João Marçal, do ex-Campeão do Mundo de Kickboxing e atual treinador da modalidade no Sporting Clube de Portugal, entre outras personalidades.