Lisboa Games Week: “Morangos com Açúcar” vão a jogo

Estrearam-se em setembro, mas a febre dos novos “Morangos” rapidamente se espalhou. A TVI vai estar na Lisboa Games Week com o “Clube Morangos com Açúcar”.

A Feira Internacional de Lisboa (FIL) recebe, entre os dias 23 e 26 de novembro, a Lisboa Games Week. O evento, que vem recheado de surpresas, vai contar com a presença da marca “Morangos com Açúcar”.

Os fãs da série juvenil vão poder conhecer de perto todos os conteúdos do “Clube Morangos com Açúcar” e entre sexta-feira, 24 de novembro, e domingo, 26 de novembro, interagir com os atores do “reboot” e participar numa sessão de autógrafos.

Recorde-se que a segunda temporada deverá estrear-se antes do verão de 2024 e a terceira está programada para o fim do próximo ano. O “reboot” é uma coloração da TVI com a Prime Video.