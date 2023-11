Norte Shopping recebe segunda edição do Galleria x Vogue Fashion Night IN

O Norte Shopping, no Porto, recebeu a segunda edição do Galleria x Vogue Fashion Night IN e várias figuras públicas não quiseram faltar.

A segunda edição do Galleria x Vogue Fashion Night IN realizou-se no Norte Shopping, no Porto. O evento, que muita dinâmica trouxe ao Galleria, espaço premium do Norte Shopping, teve a presença de várias celebridades como Maria Cerqueira Gomes, Maria João Bastos, Catarina Gouveia, Ruben Rua e Ricardo Pereira.

A segunda edição do Vogue Fashion Night In teve também uma componente solidária, com o apoio à Associação Corações com Coroa, que recebeu quatro mil euros para apoiar as causas da instituição presidida pela apresentadora Catarina Furtado.