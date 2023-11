“O Último Animal” chega aos cinemas a 30 de novembro. Veja os famosos na antestreia

O filme “O Último Animal” estreia-se nos cinemas nacionais a dia 30 de outubro. A antestreia aconteceu no Teatro Maria Matos, com muitos famosos.

“O Último Animal” conta a história do Jogo do Bicho, o jogo de apostas ilegais mais famoso do Brasil. A história, que chega aos cinemas no próximo dia 30 de novembro, teve a sua antestreia esta terça-feira, dia 21 de novembro, no Teatro Maria Matos, com a presença de muitos famosos.

O realizador do filme Leonel Vieira, assim como os atores Joaquim de Almeida, Duran Fulton Brown, Gabriela Loran, Junior Vieira e Marcello Gonçalves estiveram presentes no evento. Várias outras celebridades marcaram presença como Rui Veloso, Liliana Santos, Carla Vasconcelos, Manuel Marques, Beatriz Barosa, José Raposo e Toy.

O filme segue a história de “Didi”, um jovem contabilista, recém-formado, que está a tentar sair da favela na qual cresceu. “Nessa luta por uma vida melhor, descobre que trabalha indiretamente para ‘Casimiro Alves’ (Joaquim d’Almeida) – um emigrante português conhecido como Dr. Ciro – um famoso ‘chefão’ do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. O sonho de ‘Didi’ transforma-se num pesadelo de violência, narcotráfico e corrupção tendo como pano de fundo a ‘cidade maravilhosa’”.

A história, filmada no Rio de Janeiro, “entre favelas e condomínios de luxo”, é “um thriller fascinante e perturbador sobre o submundo que se esconde por trás do Jogo do Bicho”.