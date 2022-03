A caminho da Polónia, Miguel Cristovinho recebe mensagem da avó

De viagem até à Polónia para ajudar os refugiados da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Miguel Cristovinho recebeu uma mensagem de incentivo da sua avó.



Desde que arrancou em direção a território polaco, com um grupo de amigos, o cantor do grupo D.A.M.A tem documentado a viagem de carro no perfil de Instagram. Desta vez, o artista partilhou uma mensagem especial: a da sua avó.

“Adoro-te, meu neto, és lindo por fora e por dentro, meu amor. Muitos beijinhos e o orgulho desta avó que está à espera do teu regresso com esperança que tu e os teus companheiros cheguem felizes, com a missão cumprida. Um abraço grande para todos”, pode ler-se na partilha do cantor no InstaStories.

“Comentário da minha avó. 90 aninhos”, escreveu o artista, referindo-se à familiar que deixou a mensagem.

Além de Miguel Cristovinho, segundo a revista “TV7 Dias”, que citou um amigo do ator, Pedro Teixeira também está a caminho da Polónia para ajudar os refugiamos do conflito entre os russos e ucranianos.