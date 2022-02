A festa de aniversário de Inês Herédia e dos filhos gémeos

Uma festa cheia de amor. Foi assim o aniversário da cantora e atriz Inês Herédia e dos filhos gémeos Tomás e Luís, que completaram um ano.

“Não sei muito bem o que dizer, estou em overdose de amor, tenho dois filhos que se engasgam em gargalhadas, felizes quando acordam, quando comem, quando estão com os tios, com os avós… E que me fazem crescer todos os dias”, começou por referir a atriz e cantora nas redes sociais, que completou 30 anos.

Os gémeos, que são filhos em comum com a produtora televisiva Gabriela Sobral, completaram o primeiro ano de vida e brincaram nos insufláveis e ainda foram pintados de tigres e de rainhas no gelo.

https://www.instagram.com/p/B6lg2fvFzp0/

“Sou profundamente abençoada por partilhar este dia com eles. Parabéns meus amores, que orgulho. As crianças vão todas felizes com as caras pintadas de tigres e rainhas do gelo”, rematou Inês Herédia.