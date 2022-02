Afastada da televisão, Merche Romero mete Fátima Lopes “ao barulho”

A modelo e DJ andorrenha está há vários anos afastada do pequeno ecrã. Agora, pela primeira vez, diz o que se passou. E culpa a SIC e, indiretamente, Fátima Lopes.

Merche Romero esteve no programa de Fátima Lopes, o “A Tarde É Sua” e “culpou” a SIC pelo seu afastamento dos ecrãs. “Perguntaram-me se continuaria a assegurar o teu programa, o ‘Fátima’, quando foste de licença de maternidade, antes de ires para a TVI. Eu disse que não”, referiu Merche Romero, para se explicar: “Não ia aguentar por causa das histórias. Estava quase com uma depressão”.

A andorrenha acrescentou: “Nâo fui convidada para fazer televisão por, uma única vez, ter dito ‘Não’ a um programa”.

O último formato no qual Merche Romero participou foi no “reality show” “A Quinta”, da TVI, no qual esteve também o seu irmão, Santiago Romero.

Desde então, longe do pequeno ecrã, a andorrenha e também modelo tem-se dedicado a 100 por cento à sua carreira internacional de DJ.