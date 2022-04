Alexandra Lencastre sobre o regresso à SIC: “Esta transformação fez-me renascer”

Depois de trocar a TVI pela SIC, Alexandra Lencastre revelou estar “bastante entusiasmada” pelo regresso à estação de Paço D’Arcos, 18 anos depois.

Em entrevista a Clara de Sousa no “Jornal da Noite”, deste domingo, a atriz, que irá não só reforçar a aposta da SIC na ficção nacional, como também apresentar um programa que irá estrear em breve na SIC Mulher, falou sobre as mudanças na televisão, destacando que tem uma “responsabilidade acrescida”.

“Com a idade vamos aprendendo e estamos sempre a aprender, sempre a tentar renovar para não cristalizar. Temos o entusiasmo, mas uma consciência já diferente e […] tudo o que fazemos tem que ser pesado e medido de outra maneira”, afirmou.

“Quando trabalho sou um bom soldado, eu sou muito obediente. Eu adoro ser dirigida. Eu adoro que me provoquem, adoro desafios, adoro lutar para corresponder, para modificar. Isso é que me dá vida”, sublinhou, referindo que a transformação fê-la renascer.

Sobre o programa que irá conduzir na SIC Mulher, a aposta mais recente aposta da estação de Paço D’Arcos admitiu que, além do entretenimento, a apresentação também a seduz.

“Já tive algumas experiências boas, outras menos boas, mas aqui tive esta oportunidade e a confiança da parte de quem me convidou para apresentar um programa na SIC Mulher. Estou bastante entusiasmada porque é um começo diferente… Eu gosto muito de trabalhar os conteúdos e de ter ideias”, destacou.

Alexandra Lencastre recordou ainda a primeira passagem pela SIC, em 1992. “A juventude e a perspetiva de ver um futuro de uma estação nova a começar, com programas novos, com cenários completamente diferentes, uma proposta que foi uma pedra no charco no mercado português”, afirmou.

“Para mim, obviamente, foi um deslumbramento e eu entrei um bocadinho em pontinhas, a voar. Ou seja, com a consciência da própria da idade e do percurso que tinha até aí”, acrescentou.

