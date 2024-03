Ana Guiomar despede-se do Brasil: “Amei cada dia aqui”

Depois de África, Ana Guiomar rumou até ao Brasil com o companheiro, Diogo Valsassina. Nas redes sociais, a atriz despediu-se do país.

Foi há uma semana que, depois de uma férias com o irmão na África do Sul e em Moçambique, Ana Guiomar rumou com o companheiro, Diogo Valsassina, até ao Morro de São Paulo, na Bahia, Brasil.

Em domingo de Páscoa e já de volta a Portugal, a atriz despediu-se do destino paradisíaco. “Obrigada Morro de São Paulo! Até já! Amei cada dia aqui, eram para ser cinco dias, acabaram por ser oito”, escreveu.

“Confesso que deixei a cidade de Salvador para conhecer numa próxima. Seguimos para um domingo de Páscoa já em família”, acrescentou.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas reagiram. “Bonita”, referiu Isabela Valadeiro, “Que maravilha”, referiu Sara Prata, “Linda”, comentou Raquel Tillo.